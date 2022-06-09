Так, насамперед необхідно отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпаси до них.

Наразі перед Україною стоїть низка цілей щодо озброєння через повномасштабне вторгнення РФ. Насамперед йдеться про отримання РСЗВ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Так, насамперед необхідно отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпаси до них й забезпечити повну заміну деяких наявних калібрів радянського зразка на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами.

Крім того, для того, щоб підвищити ефективність на полі бою, зазначив Резніков, потрібно домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань.

"Залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ", - відзначив ще одне завдання міністр оборони України.

Також, продовжив він Україні потрібно отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту неба.

Раніше повідомлялося, що США відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакету військової допомоги Україні для боротьби з російськими окупантами.

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