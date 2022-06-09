Наразі перед Україною стоїть низка цілей щодо озброєння через повномасштабне вторгнення РФ. Насамперед йдеться про отримання РСЗВ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Так, насамперед необхідно отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпаси до них й забезпечити повну заміну деяких наявних калібрів радянського зразка на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами.
Крім того, для того, щоб підвищити ефективність на полі бою, зазначив Резніков, потрібно домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань.
"Залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ", - відзначив ще одне завдання міністр оборони України.
Також, продовжив він Україні потрібно отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту неба.
Раніше повідомлялося, що США відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакету військової допомоги Україні для боротьби з російськими окупантами.