Гаубиці для України завантажували у штаті Каліфорнія.

США відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакету військової допомоги Україні для боротьби з російськими окупантами.

Про це повідомив Пентагон на сторінці у Facebook.

"Гаубицю M777 Корпусу морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США в гарантуванні безпеки Україні", - йдеться в повідомленні.

До повідомлення також додана фотографія однієї з гаубиць, яку саме вантажать у літак.

Гаубиці М777

M777 - гаубиця, що буксирується, калібром 155-мм. Використовується сухопутними військами США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії та України. Перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.

Далекобійність: максимальна звичайними снарядами: 24,7 км; максимальна спеціальними снарядами: 40 км. Швидкострільність: інтенсивна: 5 пострілів за хвилину терміном до 2-х хвилин; стандартна: 2 постріли за хвилину. Розгортання: <3 хвилини; згортання: <2 хвилини. Буксирування: максимальна швидкість - 88 км/год; швидкість по пересіченій місцевості - 24 км/год.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці М109А3, надані Україні у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже використовуються на передовій. Залужний повідомив, що українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3". Пославшись на слова артилеристів, головнокомандувач ЗСУ назвав ключовою відмінністю цих гармат від радянських зразків "те, що вони зроблені для людей".

Вас також можуть зацікавити новини: