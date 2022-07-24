Деталі голова ОВА повідомить згодом.

На Хмельниччині пролунали вибухи. Після оголошення повітряної тривоги, які охопили майже усю Україну, мешканці Хмельницької області почули потужні звуки, деякі Telegram-канали почали повідомляти про можливі "прильоти".

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій на своїй сторінці у Telegram підтвердив інформацію про звуки вибухів.

Також він написав, що в області спрацювала протиповітряна оборона.

"На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях", - зазначив Гамалій.

Згодом він прокоментував ситуацію та попросив мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу.

Ситуацію на Хмельниччині прокоментували на сторінці Повітряного командування "Захід" у Facebook. Виявилося, Росія била по Хмельниччині "Калібрами".

"Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід'', - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що роспропаганда весь тиждень намагалася сформувати імідж "непереможної армії".

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