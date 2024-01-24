Представник розвідки зазначив, що обмін було заплановано, але жодних процесів наразі не відбувається.

У середу, 24 січня, дійсно мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

Інформацію про це у коментарі Радіо Свобода підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він додав, що запланований обмін наразі не відбувається.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", – сказав він.

Юсов додав, що Україна перевіряє інформацію росіян про те, що на борту ІЛ-76, який впав у Бєлгородській області, могли перебувати військовополонені.

Падіння Іл-76: чи були на борту українські воїни

У Росії "на голову" мешканцям Бєлгородської області, ймовірно, впав військовий літак важковаговик Іл-76.

Літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого. На цю мить оперативні служби РФ перевіряють інформацію про його падіння.

Міноборони РФ заявило про те, що на борту літака нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ. В ЗСУ наразі цю інформацію перевіряють.

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