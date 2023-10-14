Окупанти даремно сподіваються, що їхні нічні маневри залишаться непоміченими.

Українські воїни вибухово відпрацювали по російських окупантах на Бахмутському напрямку.

Як повідомив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський, ефективно відпрацювали підрозділи аеророзвідки та артилерії.

"На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми. Наша розвідка і артилерія працюють злагоджено. На відео аеророзвідників 30-ї ОМБр - нічні удари бригадних САУ та гармат сусідніх підрозділів по ворогу, що наступає. Знищується техніка та жива сила, палають боєприпаси", - зазначив Сирський.

На кадрах видно, як артилерія точково знищує російські позиції та склади з боєприпасами. Результат атак фіксували "пташки" з повітря.

Війна в Україні - останні новини

Російські загарбники почали активно намагатися захопити місто Авдіївка Донецької області (Авдіївський напрямок) і зазнають провалів. Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували ще 970 російських загарбників та десятки одиниць ворожої техніки. Зокрема майже 60 ворожих танків, броньованих машин та одиниць артилерії.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 286 тисяч 890 своїх військових і понад 40 тисяч одиниць техніки та озброєння.

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