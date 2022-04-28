Канадські законодавці заявили, що є "достатньо доказів систематичних та масових воєнних злочинів проти людяності", які вчиняє Москва.

Палата громад канадського парламенту визнала геноцидом дії російської армії в Україні.

Як повідомляє Reuters, парламентарі 27 квітня підтримали відповідну заяву одноголосно.

Канадські законодавці заявили, що є "достатньо доказів систематичних та масових воєнних злочинів проти людяності", які вчиняє Москва.

У заяві Палати громад йдеться, що воєнні злочини Росії включають масові звірства, вбивства мирних жителів України, осквернення трупів, насильницьке переміщення українських дітей, тортури, зґвалтування.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що "абсолютно правильним" те, що все більше людей називають дії Росії в Україні геноцидом, підтримавши звинувачення, висунуте президентом США Джо Байденом.

Нагадується, що Канада входить в число країн, які запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого. 27 квітня вона запровадила додаткові санкції щодо 203 осіб, які причетні до спроби Росії анексувати певні райони Донбасу.

Уряд Канади також заявив, що змінить свої закони про санкції, щоб дозволити виплату арештованих коштів або передачу російського майна, на допомогу у відновленні України або постраждалим українцям.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу та закликала міжнародну спільноту вчинити так само.

21 квітня парламенти Естонії та Латвії визнали воєнні злочини, які скоюють окупаційні війська Росії в Україні, геноцидом.

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