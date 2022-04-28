Відзначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни.

Чорноморський флот Росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни.

Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі.

"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність наносити удари по українських та прибережних цілях", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російське корабельне угруповання переформатувалося та продовжує пошуки навколо місця затоплення крейсера "Москва".

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети"Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

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