Після ракетного обстрілу там триває зараз артилерійський обстріл.

Окупанти після завданого ракетного удару, зараз обстрілюють Бахмут з артилерії, вже відомо про одну загиблу жінку.

Про це повідомила прес-секретар Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко під час інформаційного телемарафону.

За її словами, вже відомо про три ракетні обстріли в Донецькій області, які окупанти здійснили в Торецьку, Краматорську та Бахмуті.

"По Бахмуту тривожна ситуація. Після ракетного обстрілу там триває зараз артилерійський обстріл. Обстріл триває і, на жаль, вже є інформація про одну загиблу жінку", - сказала вона.

Ігнатченко зазначила, що ситуація в регіоні тривожна, тому всі жителі, які не задіяні в обороні міст і роботі критичної інфраструктури, мають виїхати.

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 19 серпня на Донбасі на двох напрямках тривають бої, окупанти намагаються йти в атаку, але військові відбивають ворожі штурми.

Противник вів наступальні бої в напрямках Спірне – виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина - Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське та Лозове – Первомайське.

За даними Інституту вивчення війни та української розвідки, росіяни найближчим часом готують серію провокацій на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити в ній Україну.

Тим часом, увечері 18 серпня, на окупованих РФ українських територіях і в Бєлгородській області пролунали вибухи на військових об'єктах російських загарбників.

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