Пентагон не має інформації про колону російської техніки під Києвом, яка колись розтягнулась на п’ять кілометрів.
Про це повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.
Невідомо, чи взагалі вона ще існує в тому вигляді, у якому була.
"Я навіть не знаю, чи існує вона досі… Вони так і не виконали свою місію", - відповів Кірбі.
7 березня у Пентагоні припускали, що у російських військових просто не вистачило пального, тому рух колони "застопорився". Втім, були здогадки, що важка техніка могла просто загрузнути у болоті.
Колона протяжністю 5 км складалася з бронетехніки, танків, буксируваної артилерії та інших транспортних засобів.
За даними Генштабу, відбувається перегрупування російських сил у київському та чернігівському напрямках.
Як зазначав радник глави ОП Олексій Арестович, тепер окупанти спробують зосередити зусилля на захопленні Донбасу й оточенні ЗСУ в зоні ООС. Саме для цього РФ потребує додаткових військ.