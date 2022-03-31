Колона протяжністю 5 км складалася з бронетехніки, танків, буксируваної артилерії та інших транспортних засобів.

Пентагон не має інформації про колону російської техніки під Києвом, яка колись розтягнулась на п’ять кілометрів.

Про це повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

Невідомо, чи взагалі вона ще існує в тому вигляді, у якому була.

"Я навіть не знаю, чи існує вона досі… Вони так і не виконали свою місію", - відповів Кірбі.

7 березня у Пентагоні припускали, що у російських військових просто не вистачило пального, тому рух колони "застопорився". Втім, були здогадки, що важка техніка могла просто загрузнути у болоті.

Колона протяжністю 5 км складалася з бронетехніки, танків, буксируваної артилерії та інших транспортних засобів.

За даними Генштабу, відбувається перегрупування російських сил у київському та чернігівському напрямках.

Як зазначав радник глави ОП Олексій Арестович, тепер окупанти спробують зосередити зусилля на захопленні Донбасу й оточенні ЗСУ в зоні ООС. Саме для цього РФ потребує додаткових військ.

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