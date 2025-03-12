Наголосив, що вся зброя використовується для оборони України.

Постачання військової допомоги США Україні відновлено без будь-яких додаткових обмежень, повідомляє заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв.

Він зазначив, що сьогодні підтверджено дані про відновлення надання військової допомоги від США Україні. "Дані підтверджені вночі з авіабази "Жешув" (Польща). Розблокована допомога, яка вже надійшла. Вона починає передаватися. Як і інша по всім каналах, по всьому ланцюжку із США до Польщі", - сказав нардеп на брифінгу.

Відповідаючи на запитання чи були якісь додаткові умови від США щодо використання зброї, зокрема, тільки для оборони, Чернєв зазначив, що в сучасній війні стираються грані чи це зброя для оборони, чи для наступу.

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"Для нас вся ця зброя для оборони, тому що ми захищаємо свою землю. Тому тут якихось обмежень чи умов не було. Вона, як надавалася, так і надається для використання нашими Збройними силами", - наголосив він.

Що відомо щодо рішення призупинити постачання зброї і розвідданих Україні

Як повідомляв УНІАН, 5 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних Україні. Американці зазначали, що співпрацю буде поновлено, якщо українська сторона покаже волю до мирних переговорів.

Рішення про відновлення допомоги США та надання розвідданих було ухвалено за результатами переговорів у Саудівській Аравії 11 березня.

Крім того, Трамп опинився "на гачку" в України після того, як припинив постачання зброї ЗСУ. "Вони [США] вже перегинають палицю з Європою, у тому числі. Тому що такою поведінкою вони ставлять під загрозу прибутки власних виробників зброї, тому що європейці зараз будуть запитувати, а навіщо нам взагалі американська зброя?", - вважає експерт.

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