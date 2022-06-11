Наразі готується все для переходу від позиційності до активної фази.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вважає, що передчасно казати про схожість лінії фронту на позиційну війну.

Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

На запитання ведучих про те, чи схожа лінія фронту з російськими військовими силами місцями на позиційну війну, тому що ворог вже не кидає велику кількість "гарматного м’яса", він відповів, що не назвав би таке твердження хибним.

"Але дуже передчасно казати про позиційну війну. Дійсно їхні наміри - це Слов’янськ і Краматорськ. Те скупчення та те зосередження саме по лінії фронту, навіть не просто по напрямку Слов’янськ ... не забуваємо Сєвєродонецьк - Лисичанськ… Вони від своїх намірів не відходять. Йде дуже серйозне зосередження саме артилерії і важкого озброєння. Це основне, на що вони розраховують, через їхній вже відомий напрацьований ганебний шлях, саме коли знищують ці міста. Але ми до цього готуємось. І звичайно, готуємо все, для того, щоб в подальшому, від позиційності ми перейшли вже в активну фазу, але з нашого боку", - зазначив Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай попереджав про можливі спроби окупантів перейти Сіверський Донець. Через спекотну погоду рівень води в річці впав, що може мотивувати ворога спробувати форсувати перешкоду.

В кінці травня росіяни вже намагалися перебратися через Сіверський Донець за допомогою понтонних переправ. ЗСУ зруйнували ці плани і завдали істотної шкоди противнику. Про те, що ворог не залишає спроб форсувати Сіверський Донець і придушити артилерію ЗСУ 10 червня заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

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