Донбас може стати останнім платдармом російських окупантів, вважає Смірнов.

Російська армія не зможе захопити українські міста-мільйонники, зокрема Миколаїв та Запоріжжя. Єдиний можливий варіант – взяти під контроль Луганську та Донецьку області. На деяких позиціях окупанти вже готуються до оборони.

Про це радник голови МВС Ростислав Смірнов заявив в інтерв'ю 24 каналу.

"У них вже немає ні особового складу, ні озброєння, щоб захоплювати міста-мільйонники. Вони не зможуть вже захопити ні Запоріжжя, ні Миколаїв", – заявив Смірнов.

Радник очільника МВС також повідомив, що на деяких напрямках окупанти облаштовують фортифікації для позиційної та оборонної війни.

"Але проблема в іншому – оборонятися ми можемо, відстояти свої позиції можемо, але немає достатньо важкого озброєння, щоб йти в контрнаступ", – зауважив Смірнов.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що сСучасна військова техніка від партнерів здатна кардинально змінити хід війни. Активні контрнаступальні дії Збройних сил України щодо витіснення загарбників можуть відбутися у серпні.

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