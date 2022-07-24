В умовах бойових дій ці ППО ще не перевірялися.

За умови більших поставок норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS закрити небо над Україною можна буде до кінця 2023 року.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Ті ЗРК, що передадуть Україні найближчим часом, можуть, зокрема, прикрити небо над Києвом.

"Треба прикривати столицю, центр прийняття рішень, а ще одну використовувати деінде, реалізовувати принцип тришкіного каптана – коли утворилася "дірка", відриваємо "латку" з іншого місця і прикриваємо нею це місце. А на старому місці з'являється "дірка", - пояснив Романенко.

Романенко зауважив, що радіус дії NASAMS з покращеними ракетами за висотою - 20 км і 40 км - за дальністю.

В умовах бойових дій ці ППО ще не перевірялися, але попередньо вони можуть працювати по балістичних та крилатих ракетах, у тому числі по "Іскандерах".

Раніше повідомлялося, що Україна отримає дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS, а не просто два ЗРК.

До цього була інформація, що Україна отримає три норвезько-американських системи NASAMS від США.

До цього стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір купити Україні передову зенітно-ракетну систему ППО NASAMS.

Вас також можуть зацікавити новини: