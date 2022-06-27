Про рішення оголосять протягом тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена, як очікується, оголосить цього тижня, що відправляє Україні передову систему ППО NASAMS (або Норвезький зенітно-ракетний комплекс, НЗРК).

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чиновника, знайомого з рішенням.

За інформацією офіційних осіб, адміністрація Байдена придбає Україні передову зенітно-ракетну систему NASAMS середньої і великої дальності, яка дозволить Україні захищати свої сили з великої відстані.

Рішення Байдена санкціонувати передачу нової системи було прийнято лише через день після того, як Росія обстріляла ракетами Київ. Росіяни обстріляли столицю одночасно з тим початком саміту "Великої сімки" в Німеччині.

За словами джерела NYT, обладнання буде оплачено коштом екстреного фінансування, виділеного Конгресом для допомоги Україні.

Як писав УНІАН, під час саміту G7 Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, заявив журналістам, що США мають намір "доопрацювати пакет, який включає передові засоби протиповітряної оборони середньої і великої дальності для українців". Він не надав більш докладної інформації і не називав будь-яку конкретну систему.

Салліван також зазначив, що під час спілкування по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський просив G7 про надання засобів захисту від російських авіаударів, подібних вчорашній атаці на Київ.

Як писав УНІАН, раніше CNN повідомляв, що українські офіційні особи запитували систему протиракетної оборони, відому як система NASAMS. Ці ж системи захищають Вашингтон і територію навколо столиці США.

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