Ймовірно, таким чином вони скануватимуть мережу для виявлення інших телефоннів на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах.

Передові підрозділи 1-го та 2-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації на окупованих територіях сходу України отримали наказ вимкнути мобільні телефони.

Про це повідомляє волонтерський проект ІнформНапалм на своїй сторінці у Facebook.

"Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів. Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах", - сказано у повідомленні.

На Донбасі сьогодні, 23 лютого, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації один український військовослужбовець загинув, ще один отримав бойове травмування.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині окупаційні війська обстріляли населені пункти Зеленопілля та Миколаївка, влучили у дитсадок та житловий будинок. Відомо, що одна жінка отримала поранення.

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