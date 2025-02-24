Також він заявив про готовність Кремля вести переговори з Україною та Європою.

Росія припинить війну проти України, але тільки тоді, коли на переговорах буде досягнуто домовленостей, які влаштують сторони.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Серей Лавров. Він сказав, що РФ готова вести переговори і з представниками України, і з представниками Європи, але бойові дії припинять тільки за результату, який влаштує Росію.

Водночас він деталізував, що варіант із "замиренням одразу", зупиненням бойових дій на лінії зіткнення і продумуванням подальших кроків Росію не влаштує.

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Лавров додав, що на невступ України до НАТО має бути "залізобетонна" домовленість.

Коментуючи нещодавню зустріч із представниками США в Саудівській Аравії, російський міністр заявив, що вона дала надію на нормальний діалог із Вашингтоном.

Переговори про закінчення війни

Стратегія президента США Дональда Трампа щодо України, Росії та російсько-української війни неочевидна. Він хоче досягти мирної угоди, але навряд чи йому цікаво, чи буде вона успішною. Таку думку висловив директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету, посол США в Росії в 2012-14 роках і колишній спецпомічник президента Обами з питань національної безпеки Майкл Макфол.

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