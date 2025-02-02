Журналісти дізналися, що думають українські військові про таку угоду, і чого хочуть жителі прифронтових міст і, чи чекають вони на повернення України.

Угода з РФ про закінчення війни може стати для України замаскованою катастрофою.

Як сказав виданню CNN Володимир Саблін, командир батальйону 66-ї механізованої бригади, "якщо зараз буде припинення вогню, для нас стане тільки гірше". "Тому що ворог відновиться, сформує нові військові частини, перегрупується і знову нападе", - пояснив Саблін.

Нещодавно представник європейського оборонного відомства повідомив CNN, що ведуться "активні обговорення" припинення вогню. Згідно з мирним планом нового спецпредставника президента США Дональда Трампа по Україні Кіта Келлогга, після припинення вогню відбудеться розміщення сил НАТО в демілітаризованій зоні. Саме це є ключовим принципом мирного плану.

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"Якби НАТО могло відправити війська - це стало б гарантією безпеки в Україні, тому що РФ, хоч би як вона говорила, що нікого не боїться, насправді боїться Америки і НАТО в цілому", - прокоментував ініціативу американців Саблін.

Видання зазначає, що українські військові на передовій налаштовані скептично щодо домовленості з РФ про припинення вогню. "Імовірність припинення вогню становить лише 30%. Тому що ситуація на фронті не така, що ми можемо бачити, що буде перемир'я. Все це дуже складно", - сказав журналістам видання військовий на ім'я Віктор.

"Я думаю, що 40%. Інша сторона перемагає, захоплюючи території. А нам, за великим рахунком, нічого сказати", - додав його товариш по службі на ім'я Андрій.

У своєму матеріалі видання також наводить точку зору жителів прифронтових міст. Одна з них 72-річна жінка на ім'я Лариса залишилася жити в Лимані, який нині перебуває під сильними обстрілами. Журналістам вона пояснила, що в евакуацію не хоче, оскільки народилася і виросла в Лимані, тут похована вся її рідня.

Вона не відчуває особливої симпатії до України, описуючи солдатів ЗСУ, яких вона зустрічає в супермаркетах, як неохайних. А ще вона звинувачує владу в тому, що та не допомагає внутрішнім переселенцям. На підтвердження своїх слів, жінка навела приклад, що її подругу з Лиману вивезли до Полтави і поселили в стайні. "Стайні! Але там було чисто, і там було трохи сіна", - сказала жінка.

А 60-річна Інеса сидить одна на центральній площі Слов'янська і розмірковує про те, що тепер майбутнього немає. "Ми його не бачимо. А хто бачить? Я просто хочу, щоб це припинилося. Припиніть бомбити", - сказала вона.

Переговори про припинення війни в Україні

У Європі побоюються, що США запропонують угоду, яка буде невигідною для Києва і в якій країни ЄС використовуватимуться лише для фінансування і як гарант.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США і РФ буде "дуже небезпечним". Він зазначив, що на переговорах про закінчення війни в Україні мають бути не тільки США, українці та росіяни, а й представники Євросоюзу.

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