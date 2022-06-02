У парламенті готується до 2-го читання закон про обіг цивільної зброї.

На думку очільника МВС України, для захисту власних домівок українців повинні мати зброю.

Про це сьогодні, 2 червня, повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону "Єдині новини", обговорюючи питання обігу зброї серед цивільного населення.

"Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - розповів очільник МВС.

Щодо врегулювання цього питання Монастирський наголосив, що зараз в парламенті готується до 2-го читання закон про обіг цивільної зброї.

"Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до 2-го читання. Обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція - для захисту власної домівки в українця має бути зброя", - повідомив міністр.

Нагадаємо, у МВС України не виключають, що окупанти можуть спробувати наступати на Київ і Одесу.

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