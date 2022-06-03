Берлін заявив, що "Україна сама визначить, що для неї буде успішним завершенням війни".

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Німеччина не робить все можливе для допомоги Україні, щоб не спровокувати початок третьої світової.

Таку думку висловив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє Bild.

На думку міністра максимальна допомога Німеччини Україні означала б її вступ у цю війну проти РФ і загрожувала б ескалацією – аж до третьої світової.

"Ми не робимо всього можливого... ми не хочемо і не повинні ставати учасниками війни. Не тільки через страх за життя наших солдатів, які загинуть на полі бою, а й тому, що так ми прокладемо шлях до глобальної війни. Тому ми не робимо все, що можемо. Але робимо все, що зараз відповідально робити, щоб допомогти Україні", – пояснив Хабек.

Хабек зазначив, що Берлін "підтримує Україну в її військових цілях", і запевнив, що "Україна сама визначить, що для неї буде успішним завершенням війни".

"Успішно завершити війну - значить, не програти. Перемога - це відкрите поняття. Я не хочу будувати припущення, що все це може означати, але є багато способів успішно закінчити цю війну... в якийсь момент з'явиться дипломатична можливість. Звичайно, ця можливість може з'явитися тільки тоді, коли Путін більше не зможе перемагати у військовому відношенні", – підкреслив Хабек.

Що передувало:

Німецьке видання Welt опублікувало документи, в яких вказується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками по НАТО. Разом з тим країна з кінця березня майже не поставляла і легких озброєнь.

Згідно зі списком, в середині травня Німеччина направила 3 тис. протитанкових мін і 1,6 тис.спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Натомість у першій доставці, відправленій в Україну місяцем раніше, були лише запчастини до кулеметів, запалювачі, детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

За даними української сторони, остання поставка зенітної та протитанкової зброї з Німеччини відбулася більш як два місяці тому-25 березня. Допомога містила 2 тис.ракет Panzerfaust 3 і 1,5 тис. зенітних ракет "Стріла".

Однак, згідно з українським списком від 29 березня, потреба в цих боєприпасах все ще залишалася. Також бійцям потрібні були протикорабельні ракети типу "Гарпун".

29 травня 2022 року міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек спростував інформацію деяких ЗМІ щодо млявої позиції країни щодо військової допомоги Україні у протистоянні з Росією.

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