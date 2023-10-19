Підпільники впевнені, що такі рішення окупантів не врятують бойову авіацію.

Українські партизани проникли на російський військовий аеродром біля селища Восток під Нижнім Новгородом. На цій базі знаходяться бойові винищувачі.

За інформацією Кримського партизанського руху "АТЕШ", на аеродром росіяни перекинули винищувачі, щоб тримати їх подалі від кордону України "для їх заощадження". При цьому деякі літаки стоять на ремонті.

"Наш агент провів детальну розвідку аеродрому заводу "Сокіл", що знаходитися біля селища Восток. Ми розвідали точну кількість літаків та дізналися які їх типи знаходяться на аеродромі", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, партизани зазначили, що переміщення російських літаків не врятує ворожу авіацію.

Втрати авіації Росії в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну авіація окупантів втратила вже 320 літаків і 324 вертольоти.

Крім того, українські захисники прицільно б'ють по аеродромах окупантів, які вони облаштовують на тимчасово підконтрольних їм територіях. Так, в ніч на 17 жовтня в Бердянську і Луганську прогриміли потужні вибухи на аеродромах з ворожою авіацією. В результаті атаки вражені дев'ять вертольотів РФ різних моделей, а також спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги.

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