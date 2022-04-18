Ворог відступив від української столиці, однак залишив після себе смертельні нагадування.

Після відступу росіян з Київської області місцеві жителі не можуть перепоховати своїх рідних, бо окупанти замінували кладовища.

Про це йдеться в ТСН.

Так, зокрема, під час під час активних обстрілів цвинтар у Пущі-Водиці було переповнено і зачинено, в Горенці, яку окупанти зруйнували майже на 80%, росіяни гатили по ньому з гранатомета, в Мощуні тоді теж саме тривали активні бойові дії.

Люди вимушені були тримати тіла рідних та сусідів по кілька днів у дворах, а зрештою ховати на власних обійстях.

Така доля спіткала й матір місцевого жителя Тараса. Жінка вижила під час Другої світової війни, але не змогла пережити повномасштабне вторгнення Росії.

"Уявіть, як її прожити все життя і знову потрапити на війну. ... Я зв'язався з людиною, яка в нас похоронами займається і я кажу: а якщо я дома зроблю поки, бо ми не можемо нікуди нічого зробити. Він каже, що у військовий час можна. ... Коли ми почали копати могилу, почав літати безпілотник. Хлопці вже досвідчені, кажуть, треба ховатися, бо там, де бачать скупчення людей, туди обов'язково прилітає міна. Ми ховалися декілька разів. Тоді винесли маму надвір, почали прощатися - та сама ситуація", - розповів чоловік.

Наступного дня на подвір'я прилетів перший снаряд.

Тепер перепоховання досі під питанням, бо території кладовищ залишаються небезпечними.

Як повідомляв УНІАН, в Україні запрацювала інтерактивна мапа з замінованими та небезпечними ділянками.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через дії російської армії територія України на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі.

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