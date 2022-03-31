Під контролем росіян населений пункт перебував фактично з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

Російські окупанти замінували у Тростянці низку об’єктів, в тому числі цвинтар.

Про це заявив під час вечірнього брифінгу голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Дуже багато розтяжок, багато мінувань, багато заміновано полів, узбіч доріг. Навіть замінували цвинтар. На жаль, загинув один мирний мешканець, який ішов по узбіччю дороги і там нарвався на розтяжку. Так само собака врятувала життя своїй господарці: вона побігла вперед і теж потрапила у розтяжку, підірвалась, але це врятувало життя нашій громадянці", - поділився посадовець.

У Тростянці уже розпочнуть відновлювати роботу бізнесу, обговорюють підтримку фермерів і початок посівної кампанії, додав Живицький.

Українські війська звільнили Тростянець від окупантів 26 березня, проте ворог іще обстрілював містечко з околиць.

Під контролем росіян населений пункт перебував фактично з першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього часу загарбники грабували будинки місцевих мешканців, розміщуючи у подвір’ях цивільних важке озброєння.

Мешканцям звільненого Тростянця почали підвозити продукти.

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