За словами президента, це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ.

Через дії російської армії територія України на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення за підсумками 47-го дня війни.

"У північних районах нашої країни, звідки вигнали окупантів, продовжуються безпекові роботи. Передусім, це розмінування. Російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч, небезпечних предметів. Це і снаряди, які не вибухнули, міни, розтяжки. Щодня знешкоджується не менше декількох тисяч таких предметів", - зазначив президент.

За його словами, окупанти залишали міни всюди.

"В будинках, які захоплювали. Просто на вулицях, у полях. Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним. Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І я вважаю, що це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ. Вони свідомо зробили все, щоб убити чи покалічити якомога більше наших людей навіть тоді, коли були змушені відступити з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займалися", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, у Зеленського назвали умову, за якої Україна зможе відбитися від Росії.

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