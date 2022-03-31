Він захищав незалежність нашої країни з 2014 року, з початку російського вторгнення.

У боях під Києвом загинув десантник Тарас Коваль з позивним "Вальтер", учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.

Сумною звісткою поділився засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у Facebook.

"Тарас Коваль був особливим. Він був одним з героїв легендарного календаря з "кіборгами", – розповів він.

"Вальтер" був сміливим і ботаном у зброї. Завжди готовий був дати лекцію, навіть якщо про неї не просили. Чесний, чистий, порядний, простий і хороший хлопець. Десантник. У 2014 році пройшов майже все, включаючи ДАП", - поділився Дейнега.

Нагадаємо, Україна часто дорікає росіянам за те, що вони занижують свої втрати у війні в нашій країні, але, з іншого боку, ми своїх втрат майже не називаємо. Чому українська влада не розкриває втрат ЗСУ, пояснив радник голови ОП Олексій Арестович.

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