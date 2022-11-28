У Мінському районі був помічений ешелон.

Поблизу білоруської столиці був помічений ешелон з ЗРК російського виробництва "Тор-М2".

"За попередніми даними, сьогодні в Мінському районі був помічений ешелон з різною військовою технікою, включаючи ЗРК "Тор-М2" – повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Журналісти просять тих, хто бачив рух цього або інших ешелонів з військовою технікою в Білорусі впродовж останніх днів, і особливо впродовж сьогоднішнього дня, повідомляти їм.

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Роль Білорусі у війні РФ проти України

Невизнаний президент Олександр Лукашенко публічно неодноразово заявляв, що його країна бере участь у війні, яку РФ і Білорусь називають "спеціальною військовою операцією". Територія Білорусі використовується для переміщення військової техніки, завдавання ракетних ударів по Україні. При цьому білоруські військові участі у війні не беруть – Лукашенко заявляє, що їх залучення не допоможе розв'язати вже наявні проблеми армії РФ.

Напередодні Росія перекинула в Білорусь 12 тисяч мобілізованих – до українського кордону. Також відомо, що сама Білорусь готується до мобілізації. За інформацією Генштабу ЗСУ, 10-15 тисяч білоруських військовослужбовців готові воювати проти України.

Також протягом останніх днів поширювалися повідомлення про те, що нібито РФ і РБ планують атакувати Україну ударним угрупуванням з боку північних кордонів до 29 листопада. Українська розвідка спростувала фейки і заявила, що мета такої інформаційної спецоперації – спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю.

Станом на 25 листопада київська влада повідомляла, що у Росії немає угруповань для нападу, але військові продовжують зміцнювати захист Києва.

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