У бою ЗСУ вбили приблизно 20 найманців ПВК "Ліга".

На Луганщині поблизу Попасної бійцями 24 ОМБр було ліквідовано загін "вагнерівців".

Про це повідомляється у Facebook бригади.

"Про групу такого гарматного м'яса із приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), яке було успішно ліквідовано нашими воїнами під Попасною, ми писали декілька днів тому. Тижнем раніше, група цієї ж "Ліги" в кількості більше 20 чоловік була ліквідована нашими артилеристами та добита піхотинцями у стрілецькому бою на околицях Попасної, безуспішно захопити яку окупант намагається вже більше 50 днів", - йдеться у повідомленні.

Озброєні до зубів найманці, в найсучаснішому екіпіруванні, за спинами яких операції у Сирії і інших гарячих точках, "знайшли свою безславну смерть на українській землі". Українські бійці пообіцяли такий самий "теплий прийом" для кожного окупанта.

За даними голови Луганської ОВА, було знищено приблизно 20 колишніх "вагнерівців".

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, чому захоплення Донбасу стало пріоритетом Росії.

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