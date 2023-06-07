На частині Дніпропетровської області людей закликали економити як питну, так і технічну воду.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області закликають громадян до жорсткої економії води у зв'язку з підривом російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в Telegram. "Друзі, вмикаємо режим жорсткої економії води. Як питної так і технічної", - наголосив Євтушенко.

Він додав, що Дніпропетровська обласна військова адміністрація працює з супермаркетами АТБ щодо завезення додаткових об'ємів питної води в магазини мережі на території району.

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"Хто має можливість - продовжуйте робити запаси води", - додав він.

Підрив Каховської ГЕС - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 6 червня з'явилися відео зруйнованої греблі Каховської ГЕС, через діру в якій потужним потоком витікає вода з Каховського водосховища. Згодом стало відомо, що росіяни підірвали Каховську дамбу. Дуже швидко почалося підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за течією.

Українська влада почала термінову евакуацію населення з правого берега Дніпра в районі Херсона. Паралельно відбулося екстрене засідання РНБО, на якому обговорювався план дій у зв'язку з цією катастрофою.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС вже не може бути відновлена в колишньому вигляді. За їхніми підрахунками, за чотири дні Каховське водосховище повністю витече в Чорне море.

Тим часом окупанти намагаються потрапити на контрольований Україною правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються. Таким способом супротивник намагається перекинути диверсійні групи.

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