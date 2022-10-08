Повідомляють, що автомобіль нібито вибухнув у русі за кілька хвилин після перевірки.

У РФ назвали ім'я власника вантажівки, яка, як передбачається, вибухнула на Кримському мосту, що призвело до його часткового обвалення.

Відео з автомобілем з'явилося в Telegram-каналі Mash.

На розміщених кадрах можна побачити, як фура, яка, як передбачається, підірвалася на Кримському мосту, перетинає пост Державної інспекції безпеки дорожнього руху.

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Повідомляється, що автомобіль оглянули і не виявили нічого підозрілого. Водій не викликав підозр і показав всі документи, автомобіль не заганяли на рентген. Вантажівка була повністю завантажена, а в причепі, імовірно, знаходилася палетна плівка на піддонах. Зазначають, що за кілька хвилин після перевірки вантажівка нібито підірвалася в русі.

Називають і ім'я власника фури – Борис Юсубов з Краснодара. Його родичі повідомили журналістам, що він продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на своє ім'я.

Раніше Слідком РФ заявив, що за місцем проживання власника вантажівки розпочато слідчі дії.

"Це житель Краснодарського краю, за місцем його проживання розпочато слідчі дії. Вивчається маршрут пересування автомашини і відповідна документація", – заявили в СК РФ.

Підрив Кримського мосту – подробиці інциденту в Криму

У суботу, 8 жовтня, почали з'являтися повідомлення про сильну пожежу на Кримському мосту. Спершу російські ЗМІ інформували, що нібито горить залізнична гілка споруди, потім – що обвалені два автомобільних прольоти, вони впали у воду. Наразі сервіс "Яндекс карти" показує, що Кримський міст буде закритий до 31 жовтня.

Окупаційна "влада" півострова заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Після обіду Слідком РФ заявив, що в результаті вибуху на Кримському мосту нібито загинули три людини.

У Держдумі РФ назвали подію оголошенням "війни без правил" і вибухнули погрозами, а російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.

Також після інциденту на Кримському мосту в районі Керченської протоки спостерігається пробка з кораблів.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. В СБУ поки відмовляються підтверджувати дану інформацію.

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