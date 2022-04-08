Після закінчення війни протягом наступних 10-13 років виникнуть нові збройні зіткнення з Російською Федерацією. Це будуть другий і третій раунди повномасштабного протистояння України з РФ, але вже в менших масштабах.
Такою думкою поділився радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в недавньому інтерв'ю YouTube-каналу ISLND TV.
"Буде другий раунд через пару років. Другий і третій. Другий раунд неминучий", — повідомив представник ОП.
При цьому Арестович стверджує, що протистояння масштабів поточної війни вже не буде — "вони просто нездатні" здійснити ще одну схожу операцію. За словами радника керівника ОП, українська сторона попереджала росіян про втрату своєї колишньої боєздатності на десятки років у разі повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Арестович також поділився ймовірними варіантами другого і третього раундів протистояння.
"Це буде операція меншого масштабу, присвячена, наприклад, відрізанню нас від Азовського моря остаточно, або захопленню Харкова, або виходу на кордони так званих "Л/ДНР" в адміністративних межах, які вони визнали напередодні війни", — повідомив радник керівника ОП.
Нагадаємо, Україна веде переговори з РФ і хоче домогтися для себе гарантій безпеки від певного переліку країн. Якщо угоду підпишуть, то в разі нової війни ці держави повинні будуть виконати запропоновані зобов'язання.
У числі можливих гарантів Україна хоче бачити США, Великобританію, Китай, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль. Однак жодна з цих країн поки не представила свого бачення гарантій безпеки на поточному етапі, про що розповів МЗС України Дмитро Кулеба.
Війна Російської Федерації проти України
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