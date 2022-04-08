Радник керівника Офісу президента України спрогнозував другий і третій раунди збройного протистояння до 2032-2035 років.

Після закінчення війни протягом наступних 10-13 років виникнуть нові збройні зіткнення з Російською Федерацією. Це будуть другий і третій раунди повномасштабного протистояння України з РФ, але вже в менших масштабах.

Такою думкою поділився радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в недавньому інтерв'ю YouTube-каналу ISLND TV.

"Буде другий раунд через пару років. Другий і третій. Другий раунд неминучий", — повідомив представник ОП.

При цьому Арестович стверджує, що протистояння масштабів поточної війни вже не буде — "вони просто нездатні" здійснити ще одну схожу операцію. За словами радника керівника ОП, українська сторона попереджала росіян про втрату своєї колишньої боєздатності на десятки років у разі повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Арестович також поділився ймовірними варіантами другого і третього раундів протистояння.

"Це буде операція меншого масштабу, присвячена, наприклад, відрізанню нас від Азовського моря остаточно, або захопленню Харкова, або виходу на кордони так званих "Л/ДНР" в адміністративних межах, які вони визнали напередодні війни", — повідомив радник керівника ОП.

Нагадаємо, Україна веде переговори з РФ і хоче домогтися для себе гарантій безпеки від певного переліку країн. Якщо угоду підпишуть, то в разі нової війни ці держави повинні будуть виконати запропоновані зобов'язання.

У числі можливих гарантів Україна хоче бачити США, Великобританію, Китай, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль. Однак жодна з цих країн поки не представила свого бачення гарантій безпеки на поточному етапі, про що розповів МЗС України Дмитро Кулеба.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: