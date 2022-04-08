Вчорашня промова Лукашенка про участь РБ у мирних переговорах, мабуть, була невипадковою.

Республіка Білорусь повинна увійти в число країн-гарантів України в потенційній мирній угоді з Російською Федерацією.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час переговорів з МЗС Вірменії.

"Не хочу вдаватися в деталі переговорного процесу і змісту. Хочу лише сказати, що на прохання української сторони нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус повинен супроводжуватися гарантіями безпеки України. Серед гарантів безпеки українські сусіди хотіли б бачити всі прилеглі до України країни і ще цілий ряд держав, включаючи постійних членів Радбезу ООН", — сказав Лавров.

При цьому українська сторона називала можливими гарантами США, Великобританію, Китай, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль

Далі міністр закордонних справ РФ заявив, що Росія запропонувала включити в число гарантів Білорусь. За його словами, зараз обговорюються різні питання, включаючи коло гарантів. І РФ наполягає на виділенні місця в ньому для РБ.

Нагадаємо, вчора, 7 квітня, самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переговори між Росією і Україною не можуть проходити без участі РБ. Судячи з усього, це була підготовка до заяви Лаврова. Нібито Білорусь хоче брати участь в укладенні угоди між РФ і Україною, а Росія у відповідь бажає включити її в цю саму угоду.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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