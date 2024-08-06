Загарбники відремонтували пором, який раніше теж був уражений ЗСУ.

Після того, як ЗСУ уразили пором "Славянин" у порту "Кавказ" (РФ), російським окупантам все ж таки вдалося відновити функціонування поромної переправи. Про це під час телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, серед помітних змін у морі можна назвати те, що противнику вдалося відновити переправу.

"Це зроблено за рахунок відремонтованого одного з поромів, який було пошкоджено минулого разу – він був уражений Силами оборони. Він менший ніж "Славянин" вдвічі за кількістю вагонів, які вміщує, але як бачите іншого виходу у них немає", - констатував військовий.

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Він також додав, що у Чорному морі зранку було зафіксовано присутність двох підводних човнів – обидва вони є носіями крилатих ракет - загальний залп "Калібрів" може становити 8 одиниць. Як зазначив Плетенчук, можливо, відбувається ротація субмарин, бо одна з них вже давно перебуває на чергуванні.

Він додав, що поки немає нових деталей про уражену російську субмарину "Ростов-на-Дону", яку Сили оборони "дістали" нещодавно у тимчасово окупованому Криму. Водночас він розповів, що після її першого ураження (у 2023 році), загарбники перетягнули субмарину в інше місце, де ховали під засобами маскування. Водночас російські пропагандисти неодноразово наголошували, що цей підводний човен буде відремонтовано.

"Ворогу раніше вже натякали , що український Крим не можна використовувати як ремонту базу... Зараз, як й минулого разу, він отримав суттєві пошкодження... Подробиці будуть згодом", - сказав представник ВМС ЗСУ.

Він додав, що наразі у Криму залишається допоміжний флот РФ та кораблі, які в силу певних причин не в змозі вийти у море.

Удар по порому "Славянин" - деталі

23 липня губернатор Краснодарського краю звинуватив Україну в атаці на поромне судно. Ввечері того ж дня Генштаб ЗСУ відзвітував про успішне ураження порома "Славянин", який загарбники використовували у військових цілях. "Славянин" - залізничний паром, який призначений для транспортування залізничних вагонів по Керченській протоці. Раніше, у травні, було суттєво пошкоджено два таких пороми - Авангард та Конро Трейдер. Після ураження "Славянина" більше поромів такого класу немає у цьому регіоні. Йшлося, що у ворога залишилися лише автомобільні пороми, які призначені для того, щоб перевозити автомобільний транспорт Керченською протокою.

Згодом у ВМС ЗСУ повідомили, що після цього в Азовському морі зникли всі російські кораблі. Українські військові пов’язали це з ураженням "Славянина".

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