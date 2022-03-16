За словами міністра, відновлення об'єктів може початися тільки після їх розмінування.

Після закінчення війни з Росією знадобиться кілька років на розмінування, оскільки без цього відновлення будь-якого об'єкта не є можливим.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише "Укрінформ".

Глава МВС зазначив, що вже закликав своїх колег з інших країн готувати свої групи, фахівців і техніку з усієї Європи й світу для того, щоб вони могли приїхати та допомогти Україні в розмінуванні об'єктів.

"Тому що жодне відновлення будь-якого об'єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що сил, які є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити. Тому колеги готують зараз вже таку допомогу - масштабний десант з рятувальників усіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти в цей період", - розповів він.

Монастирський уточнив, що в цьому питанні Україні активно допомагають Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція і Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США та інші країни.

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