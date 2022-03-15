Розвинені країни світу всіляко допомагають Україні протистояти російській агресії. Вони надають фінанси, спорядження та озброєння. Наприклад, за даними Reuters, США нещодавно затвердили додаткове постачання зброї в нашу країну на суму $200 мільйонів. А тепер про відправку нелетального військового вантажу повідомила Південна Корея.
Як передає портал CNN, про ініціативу стало відомо на сьогоднішньому брифінгу Міністерства оборони Південної Кореї. Спікер заявив, що в Україну відправлять куленепробивні каски, намети, ковдри, покривала, аптечки, ліки і військові продуктові набори тривалого зберігання. Логістичні питання доставки вантажу все ще вирішуються. Допомога обійдеться країні в $800 тисяч.
Раніше Південна Корея постановила, що не буде відправляти своїх солдатів воювати на боці України або надавати нам озброєння. Це рішення прийняв президент, а Міністерство оборони його підтримало.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.