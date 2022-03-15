Всі розвинені країни намагаються якось допомогти нашим доблесним захисникам.

Розвинені країни світу всіляко допомагають Україні протистояти російській агресії. Вони надають фінанси, спорядження та озброєння. Наприклад, за даними Reuters, США нещодавно затвердили додаткове постачання зброї в нашу країну на суму $200 мільйонів. А тепер про відправку нелетального військового вантажу повідомила Південна Корея.

Як передає портал CNN, про ініціативу стало відомо на сьогоднішньому брифінгу Міністерства оборони Південної Кореї. Спікер заявив, що в Україну відправлять куленепробивні каски, намети, ковдри, покривала, аптечки, ліки і військові продуктові набори тривалого зберігання. Логістичні питання доставки вантажу все ще вирішуються. Допомога обійдеться країні в $800 тисяч.

Раніше Південна Корея постановила, що не буде відправляти своїх солдатів воювати на боці України або надавати нам озброєння. Це рішення прийняв президент, а Міністерство оборони його підтримало.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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