Поки немає ознак того, що військові, яких Північна Корея (КНДР) надіслала на підтримку військових зусиль Росії, знаходяться на території України чи просуваються в цьому напрямку.
"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР", – заявила під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
При цьому американське оборонне відомство підтверджує перебування військових КНДР на території Курської області РФ, що межує з Україною. Водночас пересування підрозділів із північнокорейськими солдатами на українську територію поки не фіксувалося.
Підтримка війни РФ проти України з боку КНДР
Північна Корея – одна з небагатьох країн, які публічно надсилають Росії допомогу для її війни проти України. Донедавна підтримка Пхеньяна обмежувалася зброєю. Зокрема, до Росії надходили ракети KN-23, якими окупанти били по українських містах.
Проте кілька тижнів тому стало відомо, що КНДР відправила в Росію кілька тисяч військових. Українська влада повідомляла, що 11 тисяч північнокорейських солдатів РФ перекинула до Курської області, частину якої з серпня утримують Сили оборони України.
Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич розповів, що солдати КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ.
Тим часом Reuters повідомляє, що Північна Корея розширює завод із виробництва ракет KN-23, які Росія використовує проти України. Йдеться про підприємство, відоме як завод імені 11 лютого, що є частиною машинобудівного комплексу Ренсон у Хамхуні. І це єдиний завод, що виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11.