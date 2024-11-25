В американському оборонному відомстві пояснили, чи є ознаки перекидання солдатів з Північної Кореї а українську територію.

Поки немає ознак того, що військові, яких Північна Корея (КНДР) надіслала на підтримку військових зусиль Росії, знаходяться на території України чи просуваються в цьому напрямку.

"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР", – заявила під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

При цьому американське оборонне відомство підтверджує перебування військових КНДР на території Курської області РФ, що межує з Україною. Водночас пересування підрозділів із північнокорейськими солдатами на українську територію поки не фіксувалося.

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Підтримка війни РФ проти України з боку КНДР

Північна Корея – одна з небагатьох країн, які публічно надсилають Росії допомогу для її війни проти України. Донедавна підтримка Пхеньяна обмежувалася зброєю. Зокрема, до Росії надходили ракети KN-23, якими окупанти били по українських містах.

Проте кілька тижнів тому стало відомо, що КНДР відправила в Росію кілька тисяч військових. Українська влада повідомляла, що 11 тисяч північнокорейських солдатів РФ перекинула до Курської області, частину якої з серпня утримують Сили оборони України.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич розповів, що солдати КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ.

Тим часом Reuters повідомляє, що Північна Корея розширює завод із виробництва ракет KN-23, які Росія використовує проти України. Йдеться про підприємство, відоме як завод імені 11 лютого, що є частиною машинобудівного комплексу Ренсон у Хамхуні. І це єдиний завод, що виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11.

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