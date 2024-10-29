Президент знову висловив стурбованість.

Україна має завдати ударів по військам Північної Кореї, якщо вони перетнуть її державний кордон з території Росії.

Про це у розмові з журналістами заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, пише Reuters. Політик вкотре повторив, що стурбований присутністю північнокорейських військових на території Курської області, де досі тривають бої.

Також американського президента запитали, чи має українська армія завдати удару у відповідь. "Якщо вони перетнуть кордон України, то так", - відповів він.

Відео дня

Реакція США на розгортання військ КНДР

Нагадаємо, що спочатку Сполучені Штати Америки не підтверджували прибуття військових Північної Кореї на територію Російської Федерації. Згодом у Білому домі визнали, що іноземні військові можуть з'явитися в районі Курщини, однак додали, що мета цього прибуття "залишається незрозумілою".

Згідно з останніми даними американського Міністерства оборони, всього на російській території проходяться навчання близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР. Частина з них вже перебуває у Курській області, ще декілька тисяч рухаються в той район.

Вас також можуть зацікавити новини: