Двоє його товаришів по службі загинули під час здачі в полон - їх обстріляла російська артилерія.

У полон до української армії потрапив громадянин Єгипту, який вступив до лав російських загарбницьких військ.

Розмову з ним публікує проєкт Радіо Свобода "Донбас Реалії". Окупант каже, що підписав контракт із Міністерством оборони Росії ще 3 березня. Пояснює свій вчинок тим, що в нього закінчувався термін візи - він навчався в одному з університетів країни:

"Почитав в інтернеті, що за законом, якщо ти не громадянин Росії, вони не можуть відправити тебе на "СВО", - розповів він.

Іноземець запевняє, що відмовлявся їхати на війну в Україну, через що його тримали під вартою. За його словами, за нього подали документи на російське громадянство, а потім відправили на війну. Два місяці чоловік провів на полігоні в Донецькій області, після чого поїхав на штурм українських позицій на Курахівському напрямку. Він входив до групи з 12 осіб, які пересувалися на двох бойових машинах піхоти.

Відео, на якому група окупантів здається в полон, публікує 33 бригада. Загарбник каже, що вони здалися, бо залишилися без зв'язку і води. У той момент їх почала обстрілювати власна артилерія - громадянин Єгипту отримав поранення, ще двоє російських солдатів загинули.

"Чесне слово, ми - м'ясо. Якщо ти не хочеш поїхати на завдання, то вони можуть стріляти, в яму тебе посадять. У ямі закривають, ти нічого не бачиш. Я знаю людину - три тижні в ямі сидів", - каже він.

Український полон

Нагадаємо, що солдати РФ і Білорусі можуть здатися в полон ЗСУ за програмою "Хочу жити". Зв'язок - через єдиний центр прийому звернень:

Telegram і WhatsApp: +380 95 68 95 86 86 888; +380 93 68 68 86 888; +380 97 68 86 86 888.

Для дзвінків: +380 44 35 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів).

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