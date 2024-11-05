За його словами, це сталося на території Курської області.

Російський загарбник, який потрапив в український полон, заявив, що військовослужбовці КНДР відкрили вогонь по їхніх військах у Курській області.

Фрагмент допиту опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Денис Казанський. Окупант каже, що його підрозділ базувався в районі російського селища Глушково. У них було все нормально, "поки не привезли корейців":

"З ними ж не поговориш. Вони почали стріляти по нас. Може, в паніці, тому що прийняли нас за противника. Росіяни для них усі на одне обличчя - слов'яни".

За словами загарбника, російське військове командування не реагує на скарги. Крім того, їм легше відправляти в штурми саме російських солдатів, а не північнокорейців. "Буде скандал, якщо вони загинуть. Я не в захваті від таких союзників", - додав він.

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Війська КНДР в Україні

Нагадаємо, увечері президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Курську область 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки вважають, що Москва направила в цей регіон 10 тисяч північнокорейців. За їхніми даними, іноземні військовослужбовці можуть вступити в бій уже протягом кількох днів.

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