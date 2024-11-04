У Вашингтоні стурбовані нарощуванням військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном.

Влада країни-агресорки Росії, за оцінками США, спрямувала до Курської області 10 тисяч військових, що були перекинуті з КНДР. Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Держсекретар (Ентоні Блінкен, – ред.) заявляв, що близько 8 тисяч північнокорейських військових були відправлені до Курської області. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч відправилися туди і можуть вступити в бій протягом найближчих днів", – заявив Міллер.

Він зауважив, що у США стурбовані нарощуванням військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном. Крім того, у Вашингтоні бачили повідомлення медіа про участь солдат КНДР у воєнних діях. За словами Міллера, поки він не може підтвердити цю інформацію від імені США, проте якщо це дійсно так, то північнокорейські військові є законною ціллю для ураження.

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Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Курської області перебувають уже 11 тисяч військових з Північної Кореї:

"Вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення [чисельності] північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль".

Вступ КНДР у війну РФ проти України

Вранці 4 листопада очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині.

Пізніше про те, що Сили оборони вперше завдали удару по військах КНДР, писало Financial Times. Представник української розвідки підтвердив цю інформацію виданню, але відмовився розкривати деталі.

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