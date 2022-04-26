Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав про розпад Російської імперії словами про те, що історія буває безжалісною до авантюр тиранів.
Про це Подоляк повідомив в Twitter.
"1914 року Російська імперія вступила в Першу світову війну. Публіка аплодувала в патріотичному угарі, смакуючи майбутні перемоги. Ніхто не міг навіть уявити, який крен дасть історія вже за три роки – чим усе закінчиться для імперії та яка доля спіткає царя", - заявив Подоляк.
"Російській владі легко ухвалювати рішення про обстріли українських міст у золотих кабінетах Москви. Їм може здаватися, що вони вічні, війна далеко, а падіння економіки не позначиться на особистому добробуті. Але історія буває безжалісною до авантюр тиранів. Годинник вже почав зворотний відлік", - наголосив Подоляк.
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