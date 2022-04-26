Радник керівника Офісу президента України зазначив, що "годинник вже почав зворотний відлік".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав про розпад Російської імперії словами про те, що історія буває безжалісною до авантюр тиранів.

Про це Подоляк повідомив в Twitter.

"1914 року Російська імперія вступила в Першу світову війну. Публіка аплодувала в патріотичному угарі, смакуючи майбутні перемоги. Ніхто не міг навіть уявити, який крен дасть історія вже за три роки – чим усе закінчиться для імперії та яка доля спіткає царя", - заявив Подоляк.

"Російській владі легко ухвалювати рішення про обстріли українських міст у золотих кабінетах Москви. Їм може здаватися, що вони вічні, війна далеко, а падіння економіки не позначиться на особистому добробуті. Але історія буває безжалісною до авантюр тиранів. Годинник вже почав зворотний відлік", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, у Зеленського вказали на важливий симптом важкої хвороби Росії.

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