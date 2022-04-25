Радник очільника ОП зауважив, що деякі країни все ще фінансують тероризм, купуючи російську нафту.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував серію пожеж в Росії, нагадавши про карму за вбивства українських дітей.

Про це він написав у Twitter.

"Бєлгород, "Москва", Брянськ. Постійні "виробничі ексцеси". І як тут не повірити в карму за вбивства дітей? Цікаво інше. Багато хто ще готовий заплющувати очі на фінансування тероризму, купуючи нафту. Та чи має Європа залежати від країни, де все поступово самознищується?", - написав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 25 квітня у російському місті Брянськ загорілася нафтобаза.

Зазначалося, що на базі загорілися резервуари. Місцеві жителі розповіли, що чули вибухи.

У зв'язку з тим, що трапилося в Брянську почали евакуювати людей, які живуть біля палаючої нафтобази.

Водночас 1 квітня стало відомо, що у російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих в результаті пожежі - це працівники нафтобази.

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