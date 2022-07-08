В ОП нагадали, що у Росії, "яка ще не почала воювати", вже значні втрати.

Глава РФ Володимир Путін заявив, що Росія ще не почала всерйоз воювати в Україні. В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на висловлювання, нагадавши, як багато РФ вже втратила з початку війни.

Радник глави ОП Михайло Подоляк написав у Twitter, що з 24 лютого втрати російських військ вже перевищили 36 тисяч осіб.

Він іронічно запитав, яка кількість загиблих і знищеної техніки вважається для Кремля втратами.

"37 тисяч загиблих російських військових (+12 тисяч ПВК). Загальні санітарні втрати - 98-117 тисяч осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику - 20 мільйонів втрат?",- Написав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ анонсували "паузу" в наступі на Україну.

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