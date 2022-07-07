За словами представника відомства, підрозділи російських військ наразі проводять "заходи з заповнення бойових можливостей".

На 134-й день повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, країна-агресор анонсувала оперативну "паузу".

Про це на брифінгу 7 липня повідомив представник Міноборони РФ Ігор Конашенко. За його словами, підрозділи російських військ наразі проводять "заходи з заповнення бойових можливостей".

У підрозділах, що виконували бойові завдання в ході спеціальної військової операції, проходять заходи по заповненню бойових можливостей. Військовослужбовцям надана можливість відпочити, отримати листи і посилки з дому – сказав Конашенков.

Нагадаємо, 3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Путіну про "успішно проведену операцію зі звільнення "ЛНР". На що глава Кремля закликав Шойгу дати військовим відпочинок, проте він говорив лише про частини, які брали участь у захопленні Лисичанська.

Що означає відведення ЗСУ від Лисичанська

Радник Голови ВП Михайло Подоляк зазначив, що відхід ЗСУ з Лисичанська – це питання правильного повернення Донбасу. Зараз ворог має перевагу в далекобійній артилерії, а війна йде за принципом артилерійської дуелі.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі зауважили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму, а потрібні ресурси.

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