Це вже буде 11 пакет обмежень від Європейського Союзу.

Новий пакет санкцій Європейського Союзу спрямований на припинення обходу Російською Федерацією вже наявних обмежень. Рішення прийнято, щоб остаточно відрізати оборонний комплекс РФ від технологій.

"Мета полягає в тому, щоб перешкодити Росії та її військово-промисловому комплексу знайти спосіб отримати доступ до товарів, заборонених для них (попередніми санкціями - УНІАН)", - цитує главу прес-служби Єврокомісії Еріка Мамера видання CNN.

У неділю, 7 травня, Financial Times повідомила, що в новому пакеті санкцій ЄС, що знаходиться на розгляді, перераховані сім китайських компаній, звинувачених у продажу в Росію обладнання, яке може бути використано в зброї. Санкційний список повинен бути одностайно схвалений 27 державами-членами, перш ніж його можна буде ввести в дію.

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Новий пакет санкцій ЄС - останні новини

4 квітня президент Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказали на необхідність ввести 11-ий пакет санкцій проти Росії.

8 травня стало відомо, що Європейська комісія передала 27 країнам-членам ЄС пропозиції по 11-му пакету санкцій проти Російської Федерації.

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