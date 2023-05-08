В ЄС назвали мету нового пакету санкцій проти Росії / фото REUTERS

Новий пакет санкцій Європейського Союзу спрямований на припинення обходу Російською Федерацією вже наявних обмежень. Рішення прийнято, щоб остаточно відрізати оборонний комплекс РФ від технологій.

"Мета полягає в тому, щоб перешкодити Росії та її військово-промисловому комплексу знайти спосіб отримати доступ до товарів, заборонених для них (попередніми санкціями - УНІАН)", - цитує главу прес-служби Єврокомісії Еріка Мамера видання CNN.

У неділю, 7 травня, Financial Times повідомила, що в новому пакеті санкцій ЄС, що знаходиться на розгляді, перераховані сім китайських компаній, звинувачених у продажу в Росію обладнання, яке може бути використано в зброї. Санкційний список повинен бути одностайно схвалений 27 державами-членами, перш ніж його можна буде ввести в дію.

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Новий пакет санкцій ЄС - останні новини

4 квітня президент Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказали на необхідність ввести 11-ий пакет санкцій проти Росії.

8 травня стало відомо, що Європейська комісія передала 27 країнам-членам ЄС пропозиції по 11-му пакету санкцій проти Російської Федерації. 

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