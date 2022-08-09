Подоляк каже, що зараз втрати в разі менші за ті, що були в червні.

Україні вдалося зменшити втричі бойові втрати у порівнянні з початком червня, коли вони складали 100-200 військових на добу.

Про це розповів BBC Україна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його даними, зараз на фронті щодня гине близько 30-50 людей.

"Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ", - додав він.

За словами Подоляка, більші втрати у червня були обумовлені переходом на другий етап війни, коли починалася артилерійська війна й ворог "засипав" українські позиції.

"Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє - наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються", - пояснив він.

Що цьому передувало

1 червня в інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявляв, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Ще близько 500 осіб щодня отримують поранення.

Ще раніше, у середині квітня президент озвучив ЗМІ цифру про загибель 2,5 - 3 тисяч військових українських Збройних сил у війні з окупантами. Водночас, близько 10 тисяч українських військових отримали поранення, і що "складно сказати, як багато виживуть".

Генштаб ЗСУ інформацію про втрати в нашій армії не публікує.