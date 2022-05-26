За його словами, "це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевняє, що щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни обов'язково буде звільнений.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Давайте відверто. Про окуповані території. І про всі кримінальні ініціативи росіян щодо спроб тупо вкрасти наші міста. Так от, про конкретику. Росія дуже активно намагається сформувати в мешканців півдня думку, що Україна їх покинула, а "русский мир" прийшов надовго. Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що уся політико-дипломатична машина України сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях.

"Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни буде обов'язково звільнений", - запевнив радник керівника ОП.

Водночас Подоляк зауважив, що "це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року".

"Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей.

Наразі російські окупанти незаконно контролюють лише окремі райони Запорізької та Херсонської областей.

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