Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що тривалість війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї.
Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.
"Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєвєродонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї", - зазначив він.
"Хочете закінчення війни? Ключ до миру - у ваших столицях", - наголосив Подоляк.
Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Супротивники спершу скидали бомби на військові об'єкти у низці населених пунктів, а потім обстрілював і житло мирних жителів.
Низка держав, зокрема США та країни-члени Європейського союзи, підтримали Україну - вирішили надати Києву озброєння, а також запровадили проти РФ нові санкції.
Українська сторона просила західні країни відмовитися від російських енергоресурсів, щоб не фінансувати агресора.
23 травня Михайло Подоляк зазначив, що Європа продовжує відправляти в РФ мільярд євро щодня, купуючи нафту й газ.