Сьогодні майбутнє Європи формується в окопах під Сєвєродонецьком і Бахмутом, зазначив радник очільника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що тривалість війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєвєродонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї", - зазначив він.

"Хочете закінчення війни? Ключ до миру - у ваших столицях", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивники спершу скидали бомби на військові об'єкти у низці населених пунктів, а потім обстрілював і житло мирних жителів.

Низка держав, зокрема США та країни-члени Європейського союзи, підтримали Україну - вирішили надати Києву озброєння, а також запровадили проти РФ нові санкції.

Українська сторона просила західні країни відмовитися від російських енергоресурсів, щоб не фінансувати агресора.

23 травня Михайло Подоляк зазначив, що Європа продовжує відправляти в РФ мільярд євро щодня, купуючи нафту й газ.

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