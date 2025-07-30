Він нагадав, що рік тому також обговорювали ризик того, що буде захоплено Покровськ, але росіяни так і не спромоглися на це.

Ситуація біля Покровська вкрай важка вже не перший рік і наразі говорити про те, що місто буде захоплене росіянами найближчим часом чи до кінця осені - не варто, заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ефірі Київ24.

"Ситуація там вкрай важка не перший рік. І хочу нагадати, що рік тому вже обговорювали ризик того, що буде захоплено Покровськ. Але вже рік його не в змозі захопити. Так, противник має певні тактичні успіхи і виходить на наші логістичні шляхи і більше року він деякі ділянки контролює FPV-дронами, артилерією - це є проблема. Але ані Покровськ, ані Часів Яр, ані Костянтинівку РФ вже четвертий рік не може захопити і взяти під ефективний контроль", - наголосив Гай.

Офіцер зауважив, що хоча його бригада зараз працює на іншому напрямку, але він спілкується з друзями-військовими, які є біля Покровська, та від них знає про ситуацію.

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"Говорити про те, що зараз - от на цьому тижні, в цьому місяці, до кінця осені росіяни зможуть захопити Покровськ або кардинально поміняти стратегічну ситуацію на фронті - це неправда, це не так. Поки що цього немає", - сказав Гай.

Ситуація біля Покровська

Як повідомляв УНІАН, днями ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав, що відхід Сил оборони з Покровська на Донеччині наразі сумнівний, але можливий. За його словами, якщо відхід таки станеться, то це означатиме, що в Україні з резервами все "зовсім погано". А враховуючи ситуацію на Сумщині, де Сили оборони повертають під свій контроль деякі населені пункти, ситуація не настільки погана, вважає Євген Дикий.

Раніше військовий оглядач Денис Попович, коментуючи ситуацію біля Покровська зазначив, що в районі міста проривів нашої оборони нема, але ворог все ж потроху просувається. За його спостереженням, росіяни формують напівоточення міста, є загроза того, що вони можуть взяти під вогневий контроль логістичний шлях.

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