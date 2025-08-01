Росіяни застосовують тактику, що нагадує німців часів Другої світової війни: виявляють слабкі місця в логістиці, а потім перерізають їх.

Російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська. Як пише The Telegraph, захоплення Покровська допоможе росіянам забезпечити контроль над усією Донецькою областю, на яку Володимир Путін претендує у своїх максималістських вимогах.

Як зазначає видання, російські війська фактично перерізали ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську, атаками безпілотників і засідками.

"Використання автомобіля практично самогубне", - розповів The Telegraph один із солдатів, дислокованих неподалік. Щоб дістатися до своїх позицій, солдати тепер йдуть пішки, іноді на відстань до 20 кілометрів, тягнучи за собою спорядження.

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Протягом кількох місяців російські безпілотники цілилися в пересування по Т-05-15, життєво важливій логістичній артерії, що постачає українські оборонні споруди в Покровську. Але в неділю вранці російські війська влаштували засідку на український підрозділ у Родинському, місті, через яке проходить дорога, і тепер контролюють його, пише The Telegraph.

"Не дивлячись на невеликі розміри, Родинське розташоване на критичному перехресті, і контроль над ним дає Росії прямий доступ до дорожньої мережі, яка живить останні оборонні рубежі Покровська... З втратою Родинського перекрито ще один ключовий коридор постачання, внаслідок чого в України залишається практично один шлях із Покровська".

Як пише видання, за словами українських солдатів, які перебувають у цьому районі, росіяни застосовують тактику, що нагадує німців часів Другої світової війни: виявляють слабкі місця в логістиці, а потім перерізають їх. Цей акцент на логістиці призвів до запеклих боїв, які зараз розгораються навколо Добропілля, як у Покровську на півдні, так і в Костянтинівці на сході. "Щойно впаде одне, впаде й інше", - сказав виданню один солдат.

Постійна загроза безпілотників перетворила навіть звичайні вилазки на смертельну пастку, кажуть солдати. "Ми втратимо Покровськ. Це лише питання часу", - каже один із них.

Якщо Покровськ впаде, лінію фронту від Павлограда, території, яку українським військам буде вкрай складно обороняти, відокремлюватимуть тільки відкриті сільськогосподарські угіддя, пише The Telegraph. "Падіння Покровська тепер видається не питанням "чи візьме", а скоріше питанням "коли", зазначає видання.

"Деякі солдати прогнозують, що він може впасти протягом кількох днів, інші - тижнів. Зараз мало хто говорить про невизначеність, тільки про терміни".

Солдати пов'язують швидке прискорення з елітними російськими підрозділами безпілотників, які раніше були розгорнуті в Курську, а тепер перенаправлені в Покровськ. Вони вважають, що Путін зосередив свою увагу на місті і буде використовувати всю міць своїх військ для його захоплення.

Наразі увага зосереджена на вимогах Дональда Трампа, який дав Путіну термін у 10 днів для укладення мирних переговорів. Однак "солдати на передовій побоюються, що не доживуть до закінчення цих 10 днів, навіть якщо угоду справді буде укладено", - зазначає видання.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше підполковник Максим Жорін із Третього армійського корпусу розповів, що росіянам на фронті вдалося не все, що вони планували на літню наступальну кампанію. Тим не менш, він визнав, що певні успіхи ворог уже має.

Тим часом військовий оглядач Денис Попович зауважив, що був оптимістом, коли казав, що ворогу не вдасться взяти Покровськ до кінця року. Нині не можна бути настільки оптимістичним, оскільки в останній місяць противник просунувся з боку того вклинення, яке він утворив навесні між Покровськом і Костянтинівкою.

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