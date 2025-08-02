Окупанти переконані, що їхня армія досяглаа великих успіхів, а командування відправляє їх на порожні позиції.

На Покровському напрямку ворог гине, але намагається просуватися далі ціною величезних втрат у живій силі. Про це заявив Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ в етері "КИЇВ24".

"Дуже гаряча обстановка. Ворог абсолютно не жаліє сил та засобів. Велика кількість ворога, живої сили особливо, активно веде наступальні дії. Наші Сиили оборони ефективно цьому протидіють. Ворог гине, але просувається далі, використовуючи все більше живої сили", - зазначив Гвозденко.

Військовий зауважив, що причини беззупинного руху росіян вперед за тактикою "зомбі" криються у дії ворожої пропаганди. За його словами, роспропаганда на своїх ресурсах викладає інформацію про те, що Росія захопила певні населені пункти та позиції, тож окупанти переконані, що йдуть на позиції, де вже нема українських сил.

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"Дійсно, велика щільність ворожого вогню та наступальних дій. Дуже складна ситуація", - додав Гвозденко, кажучи про Покровський напрямок.

Покровський напрямок - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська. За даними The Telegraph, захоплення Покровська допоможе росіянам забезпечити контроль над усією Донецькою областю, на яку Володимир Путін претендує у своїх максималістських вимогах.

Водночас засновник БО "Реактивна пошта" і військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що у районі Покровська Донецької області російські окупанти досягли успіхів. Ситуація доволі загрозлива, але до боїв у місті справа ще не дійшла.

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