Україна роздає сили 155-ї бригади більш досвідченим підрозділам у Покровську.

Нова українська 155-та механізована бригада, оснащена танками "Леопард-2", почала розвалюватися, не доїхавши до фронту, і тепер Україна передає її сили більш досвідченим підрозділам, які захищають Покровськ.

Як пише оглядач Forbes Девід Акс, зокрема, 59-та бригада, що захищає Покровськ, може отримати деякі роти і батальйони з 155-ї механізованої бригади, в якій використовуються важчі танки Leopard 2A4. 155-та механізована бригада почала прибувати в Покровськ наприкінці минулого місяця, проте вона вже розвалювалася на тлі розвалу керівництва і повсюдного дезертирства рядових бійців.

"Аби врятувати 155-ту механізовану бригаду - підрозділ, на підготовку та оснащення якого Україна, Франція та Польща витратили місяці та мільйони доларів, - українські лідери почали направляти її свіжі, але недосвідчені підлеглі підрозділи у виснажені, але досвідчені бригади в Покровському секторі", - зазначає аналітик.

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Як підкреслює Акс, українським бригадам у Покровську потрібна будь-яка допомога, оскільки росіяни на цій ділянці фронту можуть мати перевагу в чисельності військ і техніки три до одного.

"Якщо 59-та моторизована бригада і всі війська і техніка, які вона може отримати від 155-ї механізованої, не зможуть зупинити росіян, гарнізон у Покровську незабаром може опинитися в частковому оточенні. Це було б зловісною подією для українців у тому, що стає першою великою битвою 2025 року", - підсумовує Акс.

Покровськ - останні новини

Раніше військовослужбовець Павло Вишебаба закликав жителів Покровська евакуюватися, оскільки окупаційні війська РФ активізувалися біля міста.

Також в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що загарбники намагаються оточити Покровськ через сусідні населені пункти.

Як розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, загальна кількість російських військових РФ, яких перекидають для посилення наступу на Покровськ, становить від 5 до 10 тисяч.

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